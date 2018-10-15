بعد أن تتبع تطبيق الخرائط.. سائح يجد نفسه عالقا على جرف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

تقدم تقنيات التتبع عبر الأقمار الصناعية إمكانية الوصول إلى أي مكان ترغب فيه بسهولة عبر الهواتف المحمولة، لكن سائحاً بريطانياً وجد نفسه وقد تقطعت به السُبل، بعد أن تبع إرشادات هاتفه عبر طريق جبلي.

وتمكن عمال الإنقاذ من انتشال مسافر بريطاني من فوق جرف صخري في كندا، بعد أن ضلّ طريقه في سلسلة من المحطات الخطرة، بسبب عدم اكتشاف تطبيق التتبع الملاحي للتضاريس الوعرة.

ووجد مايكل باكنغهام (37 عاماً) من شرقي لندن نفسه على حافة بالقرب من جبل غروس ، بعد الخروج في رحلة جبلية، مستعيناً بتطبيق هاتفي على هاتفه من طراز آيفون 8، لكن التطبيق لم يأخذ بالحسبان التضاريس الوعرة للمكان، فانتهى الحال بالسائح على حافة جرف صخري.

وعندما أدرك مايكل أنه تائه، أصيب بالهلع وقرر النزول، متجهاً إلى طريق منحدرة، ليجد نفسه عالقاً على جانب المنحدر. وعلى مدى 15 ساعة، اعتقد أنه سيموت لا محالة والمطر ينهمر بغزارة فوقه، واعترف أنه كان يبكي مثل طفل صغير، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدى مايكل قميصاً برتقالي اللون، على أمل أن يتمكن أحد من ملاحظة وجوده فوق المنحدر عند بزوغ الفجر، وتم إنقاذه في وقت لاحق، بعد أن اتصل برقم غريب كان قد حصل عليه كإجراء احترازي قبل صعوده للجبل.

يُذكر أن هذا المسار الجبلي يبلغ طوله نحو 1.8 ميلاً، ويجذب أكثر من 150 ألف شخص سنوياً، ويمتد على واجهة جبل غروس في فانكوفر.

اقرأ أيضاً :

قصة صورة.. جعلت من شارع الحمرا في بيروت حديث العالم

فنان يصدر "جوازات سفر سويسرية" بمعرض فني في لندن