مناورات ضخمة للناتو

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد حلف شمال الأطلسي، الناتو، لإجراء أضخم تدريبات عسكرية له منذ نهاية الحرب الباردة، بمشاركة جميع الدول الاعضاء، حيث بدأ عشرات الالاف من الجنود، ودبابات، وسفن حربية وطائرات، وآلاف المركبات العسكرية، بالتدفق على النرويج استعداداً لانطلاق تدريبات عسكرية تحاكي رد الفعل في حال تعرض التكتل العسكري لهجوم.

وتمثل التدريبات العسكرية "ترايدنت جنكتشر 2018" التي تبدأ يوم 25 أكتوبر(تشرين أول)، اختباراً لقدرات الحلف التي طورها في أعقاب ضم روسيا، بالقوة لشبه جزيرة القرم، من أوكرانيا في 2014.

وتوترت العلاقات بين حلف الأطلسي وروسيا، منذ ذلك الحين، مما دفع الناتو، إلى تعزيز قدراته الدفاعية، خاصة في أوروبا الشرقية ودول البلطيق.

ويشعر حلفاء الناتو، في شرق أوروبا، مثل بولندا ودول بحر البلطيق، بتهديد من جانب موسكو، حيث تبدو روسيا أكثر حزماً وحرصاً على تأكيد وجودها وقوتها. وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج: "نعيش في عالم أكثر خطورة، ولا يمكن التنبؤ بأحداثه، في ظل تهديدات وتحديات جديدة.. نرى روسيا أكثر حزماً ...وهي تريد أن تستخدم القوة ضد جيرانها".

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