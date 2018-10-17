احتجاجات جديدة في إيران على غلاء المعيشة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تجمع حشد من المتقاعدين الإيرانيين اليوم الثلاثاء، أمام منظمة الميزانية والتخطيط، في العاصمة طهران، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.، حسب ما نقلت وكالة "إيلنا".



وذكرت الوكالة الإيرانية أن المحتجين وهم من مؤسسات حكومية مختلفة، رفعوا في تجمعهم الاحتجاجي لافتات كتب عليها ما يفيد بقلة رواتبهم ووجودهم تحت خط الفقر، في ظل الغلاء الشديد الذي تشهده البلاد، لا سيما في الأشهر الستة الماضية.

وقال أحد المعلمين المتقاعدين المشاركين في الاحتجاج أمام مبنى الميزانية والتخطيط، التابعة للحكومة: "سئمنا من الفقر.. الراتب الذي أتلقاه بعد ثلاثين عامًا من الكفاح في مجال التربية والتعليم لا يكفينا عشرة أيام في الشهر، ماذا نفعل في بقية الأيام؟".

وطالب المحتجون المتقاعدون بتنفيذ دقيق لقانون إدارة الخدمات في البلاد والحصول على "التأمين الإضافي" في سبيل تحسن أوضاعهم الاقتصادية.

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