واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات ومصارف إيرانية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، تطال شركات إيرانية بينها خمسة شركات استثمار، وثلاثة مصارف مالية.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تتعلق أيضاً بمصرفي "ميليت" و"مهر اقتصاد" الإيرانيين، إضافة إلى منظمة الباسيج الإيراني، و شركة "مباركة اصفهان" لصناعة الحديث والصلب، وأخرى لتصنيع الجرارات الزراعية وغيرها.

وقالت الخزانة أن هناك شبكات تدعم بنية إيران التحتية، مضيفة أن منظمة الباسيج الإيرانية، تشارك في عمليات العنف في الداخل، بجانب ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تجنيد الأطفال في القتال في سوريا على حد قولها.

وأوضحت الخزانة أنّ المزيد من الشركات تغادر إيران يومياً، معتبرة أن ذلك يكشف عن نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني، مضيفة أن "الولايات المتحدة لا تزال تدفع الدول لقطع صادرات النفط الإيراني، وهذا هو تركيز واشنطن للرابع من نوفمبر المقبل وما بعده".

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