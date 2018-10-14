ترامب:هناك احتمالية لاستقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية استقالة وزير دفاعه جيم ماتيس من منصبه.

واعترف ترامب أن هناك بعضاً من أفراد إدارته غير مسرورين بطريقة إدارته لملفات عديدة، مضيفًا أن ماتييس واحد منهم

وقال ترامب في حوار تلفزيوني، "إنه لا يعلم ما إذا كان ماتيس سيستقيل أم لا، لكنه ربما يفعل ذلك".

وقال ترامب عن نية وزير الدفاع استقالته: "ماتيس لم يخبرني بذلك، وعلاقتي معه جيدة، لكنني لا أعلم في الحقيقة أنه يميل إلى الديموقراطيين".

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