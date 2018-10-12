مون: كوريا الشمالية تعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (رويترز)

قال رئيسُ كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن زعيمَ كوريا الشمالية كيم جونج أون يعتزم التخلص من جميعِ الأسلحة النووية والموادِ والمنشآتِ الخاصة بها تحقيقا لنزع السلاح النووي ”بالكامل“.

وقال مون أيضا في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وأذاع مكتبه نصها إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية تجريان مناقشاتٍ على المستوى العملي للترتيب لقمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجردِ انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وكان مون قد قال بعد ثالث قمة عقدها مع كيم في بيونجيانج الشهر الماضي إن كوريا الشمالية مستعدة لدعوة خبراء دوليين لمراقبة إغلاق موقع صاروخي رئيسي وإنها ستغلق مجمع يونجبيون النووي الرئيسي إذا اتخذت واشنطن إجراءات في مقابل ذلك.

وقال مون في المقابلة مع (بي.بي.سي) إن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل فتح مكتب اتصال أمريكي في كوريا الشمالية ومساعدات إنسانية وتبادل خبراء اقتصاديين.

وكان ترامب قد قال يوم الثلاثاء إن القمة الثانية بينه وبين كيم ستعقد بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

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