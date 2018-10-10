ترامب يكشف موعد القمة مع زعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ثاني اجتماع ِ قمةٍ له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في السادس من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.



وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية أيوا للمشاركة في تجمع سياسي: "ستكون (القمة) بعد انتخابات التجديد النصفي. لا يمكنني أن أغادر الآن".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الاستعدادات لعقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية قطعت شوطا، وأن البحث في مكان إجراء اللقاء انحصر الآن بـ"3 أو 4" مواقع.

وكانت سيول أعلنت، الأحد، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم "في أقرب وقت"، وذلك بعد مباحثات "مثمرة" بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي.

وعقد بومبيو، صباح الأحد، مباحثات استمرت ساعتين مع كيم في بيونغ يانغ أعقبها غداء، وكانت تلك الزيارة الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية، في وقت بدأت تظهر فيه ملامح اتفاق تاريخي محتمل بين البلدين.



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