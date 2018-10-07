بومبيو يأمل فى نزع كوريا الشمالية للسلاح النووي

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إنه يتوقع عَقْدَ محادثاتٍ مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونغ يانغ.

وأشار بأنه يأمل في تحديد موعدٍ لعقد قمةٍ ثانيةٍ بين الرئيس ترامب وكيم، من أجل مساعي تؤدي إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية.

ونشر بومبيو صورة على تويتر وهو يلوح من باب طائرته الحكومية في طوكيو معلقاً ”المحطة التالية بيونجيانج للقاء الزعيم كيم ومواصلة عملنا لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الرئيس والزعيم كيم في قمة سنغافورة“.

وكان بومبيو قد زار طوكيو السبت ، ثم يقوم بزيارة سول في وقت لاحق يوم الأحد، قبل أن يختتم جولته الأسيوية بزيارة بكين يوم الاثنين.

وتنتظر الولايات المتحدة تنفيذ وعود كوريا الشمالية حول إلغاء برنامجها النووى بما يمثل من تهديد مباشر لمصالح الولايات المتحدة،وحتي الآن، تؤمن واشنطن بأن "كيم " لا يقدم أى خطوات فعالة فى تحقيق ذلك الأمر

ولم تحقق آخر زيارة قام بها بومبيو لكوريا الشمالية نتائج طيبة، حيث أشارت بأن تقديم المطالب الأمريكية ”على غرار رجال العصابات“.

وقال بومبيو الأربعاء الماضى، إنه يوجد تأييد بالإجماع لإستمرار العقوبات الدولية على كوريا الشمالية،وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية.

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