ناشطون انفصاليون يغلقون طرقا ومسار قطار سريع في كاتالونيا

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (أ ف ب)

قطع آلاف الانفصاليين الكاتالونيين الاثنين مسار قطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة، في الذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى إلى أعمال عنف وقمع.

وأعلنت شركة السكك الحديد "رينفي" أنه تم قطع مسار القطار السريع في جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شمال شرق برشلونة.

وبثت محطات التلفزة مشاهد لنشطاء في مجموعة "لجان الدفاع عن الجمهورية" التي تطالب بالانفصال عن مدريد ينتشرون فوق مسار القطار ويقطعون طرقات. وأكدت إدارة الشبكات الطرقية قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر يربط بين برشلونة ومدريد.

وكانت المجموعة دعت الأحد عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرات تحت شعار "لا نسيان ولا مسامحة" ونشرت صورا لطرقات سريعة مقطوعة بالإطارات.

وقطع النشطاء أيضا شوارع داخل برشلونة وليريدا الواقعة على بعد 165 كلم غرب برشلونة، بحسب التلفزيون الكاتالوني.

ويشكل ذلك مؤشرا للانقسامات بين الانفصاليين الذين ينتقد قسم منهم على غرار "لجان الدفاع عن الجمهورية" الحكومة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال لعدم وقوفها بوجه سلطات مدريد.

و كان 24 شخصا قد أصيبوا السبت الماضي وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة.

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