الحظ العاثر يلاحق الحارس الألماني "كاريوس" إلى تركيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ظل حارس ليفربول السابق، الألماني "لوريس كاريوس"، يعاني من لعنة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، رغم انتقاله إلى فريق "بشكتاش" التركي.

وكان الحارس الشاب قد تعرض للكثير من الانتقادات القاسية على إثر خطأين فادحين في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/ أيار الماضي، وبعدها بحث الحارس الألماني "لوريس كاريوس" (25 عاما) عن بداية جديدة لمحو المستوى المتواضع الذي كان سببا في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الأسباني الموسم الماضي، وفق موقع (DW).

وبعد هذه الهزيمة، وجد الحارس الألماني ضالته في الدوري التركي بصفوف نادي "بشكتاش"، لكن يبدو أن سوء الحظ ما يزال ملازما له، حيث أعاد إلى الأذهان صورته السلبية في نهائي الأبطال. ففي أولى مبارياته مع بشكتاش الاثنين 3 أيلول/ سبتمبر 2018 ارتكب كاريوس خطأ قاتلا آخر.

وقالت جريدة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية إن الحارس الألماني يبدو أنه لم يتعلم من أخطاء الماضي، إذ كان سبباً في إضاعة فريقه لثلاث نقاط بعد أن أحرز بورساسبور هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما كان بشكتاش متقدم بالنتيجة حتى الدقيقة الـ85..

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