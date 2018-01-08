إنقاذ مئات السيارات العالقة بسبب الثلوج في إسبانيا

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

تمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ مئات المسافرين العالقين في مركباتهم بسبب تساقط الثلوج بغزارة على طريق سريع قرب العاصمة الإسبانية مدريد. وتسبب استمرار هطول الثلوج بكثافة في إغلاق طرق رئيسة وتكدس السيارات لمسافة 70 كم، مما دفع قائديها لقضاء ليلتهم داخلها. وعبّر قائدو السيارات العالقون عن استيائهم من بطء وتيرة عملية الإنقاذ، موضحين أنهم بقوا لساعات دون غذاء أو وقود

وتمكنت خدمات الطوارئ، من فتح الطريق أمام السيارات ومساعدتها على السير. من جانبه، أوضح جريجوريو سيرانو، مدير الإدارة العامة للمرور في إسبانيا، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الطريق السريع جرى فتحه ولم تعد أي سيارات عالقة به.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الطوارئ، عمالًا يعملون على إزالة أكوام الثلج لإنقاذ العالقين، فيما لا تزال هناك أجزاء من الطريق السريع غير سالكة أمام حركة المرور. وعبّر قائدو السيارات العالقون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من بطء وتيرة عملية الإنقاذ، موضحين أنهم بقوا لساعات دون غذاء أو وقود

أعلن مصدر رسمي إسباني أن البلاد نشرت، اليوم الأحد، 250 جنديا من الجيش للمساعدة في إنقاذ مئات من السائقين كانوا محاصرين في سياراتهم بسبب سقوط الثلوج الكثيفة. وقالت وحدة الطوارئ التابعة للجيش إنها أرسلت فرقتين من جنود متخصصين و95 مركبة لتحرير المئات من السيارات المتوقفة على الطريق السريع الذي يربط بين مدريد ومدينة سيجوفيا الشمالية الغربية.

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