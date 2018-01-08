موجة صقيع قطبية تضرب كندا ونياغارا تتجمد

أخبار الآن | أوتاوا - كندا (وكالات)

شهدت مناطق واسعة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وصل إلى مستويات قياسية في تورونتو، بينما أسقطت رياح قوية خطوطا للكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار عن أكثر من 85 ألف شخص في منطقة نوفا سكوشيا وأظهرت فيديوهات وصور انتشرت بشكل واسع شلالات نياغرا "متجمدة" جزئياً. وبدت الشلالات تتدفق وعلى أطرافها كميات كبيرة من الجليد والثلوج.

ويتعرض شرق كندا منذ أيام لعاصفة قوية تصحبها رياح سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة وصلت قادمة من الولايات المتحدة. وتسببت العاصفة التي تزداد قوتها سريعاً والتي وصفها خبراء الأرصاد بأنها "قنبلة طقس" في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وإغلاق مدارس وأنشطة تجارية في مناطق في شرق كندا.

وذكرت وسائل إعلام أن درجات الحرارة في تورونتو، أكبر مدن كندا، وصلت قبل يومين إلى 23 درجة مئوية تحت الصفر، لتسجل مستوى قياسيا في مثل هذا التاريخ. كذلك الأمر شهدت الولايات المتحدة درجات "قياسية" من حيث الانخفاض، وموجات من الثلوج التي غطت العديد من المناطق، مخلفة مشاكل في الكهرباء والمياه.

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