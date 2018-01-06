تيلرسون: سنقوم بتعديل التزامنا بالإتفاق النووي مع إيران

أخبار الآن | واشنطن -الولايات المتحدة - (وكالات )

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إنه سيتم قريباً تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران. وأضاف تيلرسون أن التعديل قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير مشيرا الى ان الإدارة الأمريكية تعمل حالياً مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده.

وقال " الرئيس دونالد ترامب سيعدله أو سيلغيه"، في إشارة إلى الاتفاق. وأردف: "نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده (ترامب) فيما يتعلق بتعديل الاتفاق". وبحسب أسوشيتد برس، فإن ترامب لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفض ترامب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس. وفي المقابل أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي.

ووفق القوانين الأمريكية، على ترامب أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.

وهدد ترامب في أكتوبر/ تشرين الأول بالانسحاب من الاتفاق "حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

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