باكستان تنتقد إدارة ترامب بعد تعليقها المساعدات العسكرية

أخبار الآن | اسلام اباد - باكستان (وكالات)

قالت باكستان إن "المواعيد النهائية التعسفية التي تحددها الولايات المتحدة وتبديل أهدافها لها نتائج عكسية على المساعي الرامية للقضاء على التهديدات الأمنية المشتركة في المنطقة". جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية لإسلام آباد والتي يُعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عقب الإعلان الأمريكي "نحن مرتبطون مع الإدارة الأمريكية في مسألة التعاون الأمني وننتظر مزيداً من التفاصيل"، وأضافت أن "المواعيد النهائية التعسفية والقرارات الأحادية وتبديل الأهداف لها نتائج عكسية في التعامل مع التهديدات المشتركة"

وكانت الخارجية الأمريكية اعلنت أنها قررت وقف مساعدات أمنية مخصصة لباكستان حتى تتخذ إسلام آباد إجراءات ضد طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تعتقد واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: " ليس لدي رقم محدد للمساعدات المجمدة لأن الإدارة الأمريكية لا تزال تقيّم أنواع المساعدات التي يشملها القرار".

وأضافت ناورت: "بعض المساعدات قد تستمر إذا اتخذت إسلام آباد إجراء حاسما ضد الجماعتين".. "اليوم بوسعي التأكيد أننا علقنا مساعدات أمنية لباكستان في الوقت الراهن فقط حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.. نحن نعتبرهم مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنهم يستهدفون أمريكيين".

وجاء إعلان التعليق رسميا لمساعدات مادية بقيمة 255 مليون دولار لإسلام آباد، عقب اتهام الولايات المتحدة باكستان بعدم التعاون بشكل كامل في الحرب ضد الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة ضد باكستان وسط توترات متصاعدة بين البلدين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "واشنطن قدمت بحماقة لباكستان أكثر من 33 مليار دولار كمساعدات على مدى الـ 15 عاما الماضية".

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