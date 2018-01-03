البيت الأبيض: إجراءات جديدة ضد باكستان في اليومين المقبلين

أخبار الآن | اسلام اباد - باكستان (وكالات)



قال البيت الأبيض الثلاثاء، إنه يريد من باكستان أن تبذل جهداً أكبر في محاربة الإرهاب، وأنه سيعلِن على الأرجح إجراءات للضغط على إسلام آباد، خلال أيام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريح للصحافيين إنهم يعرفون أنهم يستطيعون بذل مزيد من الجهد لوقف الإرهاب ونريد منهم أن يقوموا بذلك".

وأضافت: "فيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة، أعتقد أنكم سترون بعض التفاصيل الأخرى عن ذلك في الساعات الأربع والعشرين أوالثماني والأربعين المقبلة".

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات لباكستان بـ 255 مليون دولار، بسبب تقاعسها عن التعاون الكامل مع أمريكا في حربها على الإرهاب.

وانتقد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإسلام آباد بـ"توفير ملاذات آمنة للإرهابيين".

وقال آصف، أن الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده طيلة السنوات الـ15 الماضية، لم تكن عملا خيريا، بل "كانت لقاء خدمات"، دون تفاصيل إضافية.

وأشار آصف إلى أن الجيش الأمريكي استخدم الأراضي الباكستانية لخدمة مصالح واشنطن في أفغانستان.

وأوضح في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية في باكستان: "اتهامات ترامب لإسلام آباد لا تعكس الحقيقة، وهي عارية تماما عن الصحة".

وأعرب عن استعداد بلاده للكشف عن تفاصيل المساعدات الأمريكية، وكيفية استخدامها في جلسة علنية.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن ارتكبت "حماقة" بمنحها مليارات الدولارات لإسلام أباد.

وغرد ترامب على صفحته في تويتر: "لقد وفروا ملاذات آمنة للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان، أما مساعدتهم فكانت ضئيلة.. كفى"!

وفي أغسطس/آب الماضي، لدى إعلانه عن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة في كل من أفغانستان وباكستان والهند، اتهم ترامب باكستان بأنها تمنح "ملاذا للإرهابيين"، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبته بالتخلي عن هذه الاتهامات.

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