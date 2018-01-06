الخطوط الجوية الماليزية تعيد فتح ملف طائرتها المفقودة

أخبار الآن | كولالمبور - ماليزيا - (رويترز)

ذكرت مجموعة دعم تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية أن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.

وكانت الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس/آذار عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا.

وأوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير الماضي.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة (إم.إتش 370)، الجمعة، إلى العائلات المنكوبة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتي) لاستئناف البحث على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عائلات الضحايا، لكنه قال إنه سيجري قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق. وذكرت الشركة، الأربعاء، أنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب إلى إحدى مناطق البحث المحتملة، وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لرويترز أن السفينة غادرت دربان بجنوب أفريقيا، الثلاثاء، في طريقها إلى بيرث بأستراليا.

وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة في جزر بالمحيط الهندي وعلى ساحل أفريقيا الشرقي وتأكد أن 3 على الأقل تخص الطائرة المفقودة.

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