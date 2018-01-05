موجة صقيع تجتاح الولايات المتحدة وعددا من الدول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

تواصل موجة الصقيع القادمة من القطب الشمالي اجتياح الولايات المتحدة وعدد من الدول، مسببة انخفاضاً في درجات الحرارة سجل أرقاماً قياسية في بقاع عديدة.

تتعرض معظم مناطق شرق الولايات المتحدة لموجة باردة جمدت أجزاء من شلالات نياغارا على الجانبين الأمريكي والكندي من الحدود وأشاعت الفوضى في الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل المواسير وعرقلت مكافحة الحرائق في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر، وتسبب البرد القارس في وفاة تسعة أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، كما تعرقلت حركة السفر جوا في جنوب البلاد.

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد موجة صقيع تجتاح البلاد

فيما أعلن حاكم ولاية نيويورك، حالة الطوارئ في الولاية بسبب الصقيع البرد القارس.

وكان عمدة مدينة نيويورك، أعلن إغلاق جميع المدارس في المدينة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

وكانت الثلوج هطلت على شمال فلوريدا الأربعاء، في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ ثلاثة عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتوقعت الأرصاد هبوط درجة الحرارة ليلا في تالاهاسي عاصمة فلوريدا إلى مستويات دون الصفر هذا الأسبوع.

وفيما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء المنطقة الشمالية الشرقية، ظلت المدارس مغلقة، نتيجة البرد القارس، الذي حصد أرواح أربعة أشخاص خلال عطلة رأس السنة، فيما لقي رجل مصرعه بصاعقة برقية وسط أستراليا.

"قنبلة الطقس" تقطع الكهرباء وتعطل الطيران في كندا

وفي شرق كندا ألغت شركات طيران عشرات الرحلات وانقطعت الكهرباء عن آلاف الناس الخميس مع بدء هبوب العاصفة القوية "قنبلة الطقس" القادمة من الولايات المتحدة.

عاصفة تجتاج نورث أيلاند في نيوزيلندا وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

كما اجتاحت عاصفة شديدة منطقة نورث أيلاند في نيوزيلندا الجمعة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وإجبار السلطات على إجلاء السكان من المناطق المنخفضة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة التي بدأت يوم الخميس قد تستمر في التسبب في دمار مع توجهها جنوبا صوب العاصمة.

الصين تحذر من موجة ثلوج ثانية

من جهتها حذرت الصين من أن موجة ثانية من الثلوج ستجتاح مناطق في شمال ووسط وشرق البلاد الجمعة، بعدما تسبب انهمار قياسي للثلوج في شلل ببعض المناطق في أسوأ طقس تشهده الصين هذا الشتاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن انهمار الثلوج بكثافة منذ الثلاثاء ألحق ضررا كبيرا في وسط وشرق الصين اذ لقي عشرة أشخاص مصرعهم وتعطلت حياة أكثر من نصف مليون شحص في خمسة أقاليم.

ومعنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور ابراهيم مطر الخبير البيئي

اقرأ أيضا:

في آخر أيام السنة.. عواصف ثلجية تجتاح بلدان عدة من العالم