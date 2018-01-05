اجتماع لمجلس الامن حول ايران الجمعة وروسيا تعترض

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)

يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا في شأن الوضع بإيران بطلب من الولايات المتحدة، على ما أعلنت كازاخستان التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.



وانتقدت روسيا الاجتماع لاعتبارها ان مسألة التظاهرات في ايران يجب ان لا تُطرح بمجلس الامن. ولا تستبعد روسيا ان تتقدم بطلب للقيام بتصويت اجرائي لعرقلة الاجتماع الذي دعت اليه الولايات المتحدة. وفرضت وزارةُ الخزانةِ

الأمريكية ، عقوبات على خمسِ مجموعاتٍ صناعية إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامجِ صناعةِ الصواريخ البالستية الإيرانية وجاءَ في بيانٍ صادر عن الوزارة أن خمسَ شركاتٍ صناعية، هي فروعٌ لمجموعةِ باقري الصناعية التي

سبقَ وأن وُضعت على اللائحةِ السوداء الأمريكية، قد وضعت أيضا على هذهِ اللائحة، الأمر الذي يجمد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأمريكي.

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