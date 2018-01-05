إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد موجة صقيع تجتاح البلاد

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية

أعلن حاكم ولاية نيويورك ، أندرو كيومو ، حالة الطوارئ في الولاية بسبب الصقيع والبرد القارس، وسط عاصفة عاتية تكتسح الأراضي الأمريكية.

وكان عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، أعلن إغلاق جميع المدارس في المدينة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

وكـَتب كيومو على صفحته في موقع تويتر ، تغريدة قال فيها: " انه يعلن حالة الطوارئ في نيويورك و(مقاطعتيها) ويستتشستر ولونغ آيلند، بسبب الظروف الجوية القاسية

وكانت الثلوج هطلت على شمال فلوريدا أمس الأربعاء، في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ ثلاثة عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجا وجليدا من فلوريدا في الجنوب الشرقي وحتى نيو انغلند في الشمال الشرقي يومي الأربعاء والخميس.

ووفق لوكالة "فرانس برس"، فقد ناشد حاكم الولاية، ريك سكوت سكان شمال الولاية بـ"الاستعداد لظروف جوية شديدة البرودة قد تشمل الثلج أو البرد أو الجليد".

واستيقظت تالاهاسي عاصمة فلوريدا، في أقصى شمال "الولاية المشمسة" الأربعاء على طبقة خفيفة من الثلج هي الأولى منذ 1989، وفقا لقناة ويذر تشانل المتخصصة بالطقس.

وتوقعت الأرصاد هبوط درجة الحرارة ليلا في تالاهاسي إلى مستويات دون الصفر هذا الأسبوع

اجتاحت عاصفة ثلجية شمال شرق الولايات المتحدة مما تسبب فى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وحرمان عشرات الآلاف من الكهرباء وتعطيل حركة السفر وإغلاق مطار جون كيندى أمام الرحلات الجوية نظرا لتراكم

وألغيت آلاف من رحلات الطيران وظهرت كاسحات الثلوج وشاحنات الملح بكثافة فى الشوارع والطرق السريعة، ويأمل السكان الذين غامروا بالخروج إلى أعمالهم أن يتمكنوا من العودة سالمين إلى منازلهم بعد أن اشتدت وطأة العاصفة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من آثار العاصفة الثلجية على امتداد الساحل من ولاية نورث كارولاينا إلى ولاية مين وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن تصل سرعة الرياح إلى 113 كيلومترا فى الساعة وهى سرعة قد تؤدى إلى سقوط أشجار أو انقطاع الكهرباء.

وتشير التوقعات إلى تراكم الثلوج بارتفاع نحو 30 سنتيمترا فى بوسطن والمناطق الساحلية فى نيو إنجلاند فى شمال البلاد.

وتسببت الموجة القطبية فى وفاة 13 على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ثلاثة لقوا حتفهم فى حادث سير بولاية نوث كارولاينا وثلاثة فى تكساس توفوا بسبب البرد القارس.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن أكثر من 3300 رحلة طيران ألغيت قبل بدء العاصفة اليوم الخميس. وفى مطارات نيويورك الثلاثة ومطار لوجان الدولى فى بوسطن ألغيت ثلاث من كل أربع رحلات

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