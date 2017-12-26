ضحايا في حريق هائل ببرج سكني في نيويورك

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قتل شخص و أصيب عمال إطفاء في حريق شب في احد ابراج مدينة نيويوك الامريكية وقت مبكر من يوم الاثنين في الطابق 35 من برج مكون 36 طابقا. وقال الناطق باسم إدارة الإطفاء مايكل باريللا، إن قوة الرياح إضافة إلى المصاعد المعطلة أعاقت جهود عمال الإطفاء وأخرت صعودهم لاخماد الحريق. وأضاف أن عاملي الإطفاء المصابين تلقوا علاجهما في المستشفيات من إصابات غير خطيرة.



وشب الحريق بعد الساعة السابعة والنصف صباحا بوقت قليل، وشارك ما يزيد على مائة عامل إطفاء قبل أن تتم السيطرة على الحريق. قال باريلا إن الحريق تم احتوائه في شقة واحدة. لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

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