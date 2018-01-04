العاصفة "اليونور" تشل دول أوروبا الغربية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

ضربت العاصفة "اليونور" فرنسا وبلجيكا وهولندا الأربعاء ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مئتي الف منزل وعُطلت حركة المطارات وخدمات القطارات.

وقـُتل متزلج جراء سقوط شجرة في جبال الألب الفرنسية فيما أصيب 15 شخصا بجروح جراء العاصفة في أنحاء البلاد، أربعة منهم اصاباتهم خطيرة، وفقا لما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني مايكل برنييه وكالة فرانس برس.

وتسببت الرياح العاتية بتعليق حركة النقل الجوي في مطاري ستراسبورغ وبازل-مولهاوس على الحدود بين فرنسا وألمانيا وسويسرا قبل أن يعاد فتحهما في وقت لاحق.

وفي مطار شارل ديغول في باريس، تأخرت 60 بالمئة من الرحلات المغادرة صباح الأربعاء وثلث الرحلات القادمة فيما تم تغيير مسارات عدة رحلات أخرى قبل أن تتراجع شدة الرياح قليلا.

وأحدثت الرياح كذلك حالة من الفوضى في خدمات القطارات في عدة مناطق فرنسية.

وبقي نحو 200 ألف منزل في أنحاء فرنسا دون كهرباء وسط توقعات بحدوث فيضانات "كثيفة" على سواحل الأطلسي.

وأغلق برج ايفل الذي يستقبل عادة ستة ملايين زائر كل عام امام الزوار الاربعاء بسبب العاصفة فيما أغلقت جميع حدائق باريس ليوم واحد خشية سقوط جذوع الأشجار على المارة.

ووصلت العاصفة "اليونور" إلى القارة الأوروبية بعدما ضربت انكلترا وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا فيما تم إغلاق أحد أكبر السدود المتحركة في العالم "ثايمز باريير" لحماية لندن من الفيضانات.

ورفعت درجة التأهب في بلجيكا واجزاء من اسبانيا إلى المستوى "البرتقالي" وهو الثالث من أربعة ودعا المسؤولون السكان إلى توخى الحذر.

ورغم تراجع الرياح مع حلول منتصف اليوم، تلقى عمال الإغاثة في بروكسل نحو 70 اتصالا من انحاء المدنية، تحديدا بعد سقوط عدة أشجار.

وفي هولندا، ألغيت 252 من نحو 1200 رحلة في مطار سخيبول في امستردام فيما أغلقت طرقات رئيسية وخطوط قطارات.

واضطربت حركة الطيران كذلك في مطاري فرانكفورت وزيورخ بينما دعا المسؤولون السويسريون إلى تجنب السير في الغابات.

وأعلنت محطة "آر تي اس" التلفزيونية أن الكهرباء انقطعت عن نحو 14 ألف منزل في عدة مناطق سويسرية.

وتعد "اليونور" رابع عاصفة كبيرة تضرب أوروبا منذ كانون الأول/ديسمبر.

وستتابع العاصفة طريقها الاربعاء نحو شمال شرق فرنسا وكورسيكا. ومن المتوقع ان تبلغ سرعة الرياح 200 كلم في الساعة في الجزيرة المتوسطية.

وتقع النمسا كذلك في مسار العاصفة حيث يتوقع أن تزداد خطورة حدوث انهيارات ثلجية في عدة مناطق بعد ظهر الأربعاء.



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