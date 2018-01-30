علماء يتوقعون حدوث 20 زلزالا مدمرا بين عامي 2018 و2021

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)

يتخوف خبراء الجيولوجيا من وقوع زلازل كبيرة جراء تباطؤ حركة دوران الأرض، مما يتسبب باضطراب الحالة الجيولوجية لحزام الأرض او ما يعرف بالمنطقة الاستوائية.

العلماء يتوقعون حدوث ما متوسطه 20 زلزالا مدمرا بين عامي 2018 و2021، لم يسبق لقوتها مثيل.

هي صور لا تنسى...مشاهد الدمار هذه ليست جراء حرب ضروس .. انها مخلفات زلازل مدمرة حدثت مؤخرا..تهاوت على اثرها مبان وبيوت..وفي بعض الاحيان سويت بالارض مدن كاملة...

الالاف الضحايا قضوا جراء هزات ارضية وزلازل جاءتهم على حين غرة...وهنا تكمن العقدة التي تحول دون تلافي ما يمكن تلافيه.. التنبؤ بوقت وقوع الزلازل وتحديد مراكزها بدقة، حال حدوثها أو قبل ذلك بفترة وجيزة

انها واحدة من أكثر التحديات التي تواجه العلم الحديث... لكن ورغم ذلك..يستطيع العلماء اليوم تقدير احتمال وقوع الزلازل في الوقت الذي انعشت نتائج بحوث علمية اجريت مؤخرا الامال في ايجاد طرق جديدة لتوقع حدوث هذه الظواهر...

العام الجاري يشهد تسارعا في وتيرة الزلازل الكبيرة مقارنة بعام 2017، فمنذ 1 يناير 2018، حدثت ثلاثة زلازل سجل أعلاها 7 درجات.

خبراء الجيولوجيا يقولون أن الزلازل الكبيرة ستحدث بشكل متكرر جراء تباطؤ حركة دوران الأرض، مما يتسبب باضطراب الحالة الجيولوجية لحزام الأرض او ما يعرف بالمنطقة الاستوائية...مشيرين الى انه عندما تدور الأرض ببطء أكثر، فإن ذلك يسبب تقلص منطقة خط الاستواء ، والضغط على حواف الصفائح التكتونية.

سرعة دوران الأرض تتغير باستمرار، لكن الخبراء يقولون إننا نواجه تباطؤا محتملا لمدة عقد من الزمان يمكن أن يؤجج "وباء" الزلازل قريبا.

توقعات المختصين دقت ناقوس الخطر حول20 زلزالا مدمرا بين عامي 2018 و2021، لم يسبق لقوتها مثيل...ستؤثر بشكل كبير على البلدان القريبة من خط الاستواء، وهذا يعني أن المناطق السياحية الشهيرة مثل بالي في إندونيسيا، قد تصبح معرضة لخطر عظيم.

معنا من بغداد الدكتور احمد عسكر الخبيرالجيولوجي ورئيس قسم الجو فيزياء في جامعة بغداد

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