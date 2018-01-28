الشرطة الأمريكية تقتل إمرأة حاولت دهس رجلي شرطة

أخبار الآن | مسيسبي- امريكا - (وكالات)



قتلت الشرطة الأميركية بالرصاص امرأة حاولت دهس رجلي شرطة في مدينة "جاكسون" بولاية مسيسبي، وقالت وسائل اعلام محلية ان المرأة حاولت الفرار بسيارتها عندما أوقفتها الشرطة، وعادت بالسيارة إلى الوراء، قبل أن تقودها باتجاه الشرطيين. ولم يتوفر على الفور المزيد من المعلومات عن الواقعة، أو دوافع القتيلة.



ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة تلفزيونية محلية أن الحادث وقع عندما تخطت المرأة إشارة مرور وحاولت دهس رجلي شرطة بسيارتها...وقالت شرطة جاكسون في بيان رسمي "الواقعة أسفرت عن إطلاق الرصاص على قائدة السيارة بعد أن حاولت دهس رجلي شرطة".

وأشارت إلى أن الفتاة عند الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي كانت تقود سيارتها وأجبرت سيارة أخرى على الانحراف عن الطريق. وأنها حاولت الفرار بسيارتها عندما أوقفتها الشرطة وعادت بالسيارة إلى الوراء نحو الشرطة قبل أن تقودها باتجاه الشرطيين..

اقرأ أيضا:

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على نجمة شهيرة إعتدت على زوجها







