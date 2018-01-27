النظام يقصف الغوطة الشرقية رغم سريان اتفاق الهدنة

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (المرصد السوري)

قصفت قوات النظام السوري مناطق في أطراف مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية، وذلك رغم بدء سريان الهدنة فجر اليوم، بحسب المصدر السوري لحقوق الإنسان.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سريان الهدوء في كافة مناطق غوطة دمشق الشرقية، باستثناء قصف بصاروخين إلى الآن استهدفا أطراف مدينة عربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن، أحدهما مع انتهاء الدقائق العشر الأولى من تطبيق الاتفاق وثانيهما مع انتهاء الدقائق الـ 25 الأولى من عمر الاتفاق

وكانت روسيا توصلت إلى اتفاق هدنة مع قوات فيلق الرحمن وجيش الإسلام الذين يسيطرون على الغوطة المحاصرة، لوقف الاشتباك والأعمال القتالية، بين الفصائل العاملة فيها من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.

وأكدت مصادر للمرصد السوري بأن الفيلق اشترط على روسيا إدخال مساعدات إنسانية خلال 24 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق الذي بدأ السبت، وحذر فيلق الرحمن الجانب الروسي من عدم تنفيذ وعوده، وأنه في حال عدم دخول المساعدات بعد 48 ساعة كحد أقصى من بدء سريان الاتفاق، فإنه سيكون غير ملزماً بعدها بهذا الاتفاق، كما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن هيئة تحرير الشام مشمولة بهذا الاتفاق بشكل غير معلن.

ويأتي الاتفاق بعد 29 يوماً من هجوم عنيف بدأته فصائل مقاتلة في غوطة دمشق الشرقية، على إدارة المركبات وتمكنها من حصار الإدارة ومبانيها قرب مدينة حرستا.

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