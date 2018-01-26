محادثات امريكية تركية لإقامة منطقة آمنة في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم البنتاغون الخميس ان قادة عسكريين امريكيين واتراكا ناقشوا امكانية اقامة "منطقة آمنة" على الحدود مع سوريا، وسط تصاعد التوتر حول تدخل تركي في شمال هذا البلد.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي للصحافيين "من الواضح اننا لا نزال نتحدث مع الاتراك بشأن احتمال (اقامة) منطقة آمنة، مهما اردتم تسميتها".

واضاف "اختلفت نظرتنا الى ذلك لنحو سنتين ولم يتم التوصل الى قرار بعد. لا يزال قادتنا العسكريون يناقشون، لذا اقول انها فكرة موجودة ... فكرة تتم مناقشتها في الوقت الحاضر".

ولم يقدم ماكنزي تفاصيل حول ما الذي يمكن ان تشمله منطقة امنة، لكن وسائل الاعلام التركية قالت ان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ابلغ نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو انه يؤيد اقامة "ِشريط امني" بعمق يصل الى 30 كلم داخل سوريا.

وادت العملية الى تصاعد التوتر مع حلفاء تركيا الغربيين في حلف شمال الاطلسي، وخصوصا الولايات المتحدة التي تدعم مقاتلي وحدات حماية الشعب في حربهم ضد تنظيم داعش.

وقال ماكنزي "في عفرين بشكل خاص، العمليات التركية ... التي تساهم في الاخلال بالمعادلة وتجعل التركيز على سبب وجودنا في سوريا اكثر صعوبة، شيء سلبي" لكنه اضاف انه يتفهم المخاوف الامنية "المشروعة" لتركيا.



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