من هي فاطمة عليان التي لقبت بالبطلة الحديدية"؟

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (رمضان المطعني)



تغلبت على العديد من الصعوبات وحققت نجاحات لم يحققها الأصحاء بطلة العالم لرفع الأثقال من ذوي القدرات الخاصة فاطمة عليان.



لقبت بدار المدرعات والبطلة الحديدية وتعد أول لاعبة مصرية من ذوي القدرات الخاصة تحصد بطولة العالم لرفع الاثقال، ولم تتجاوز 17 عاما هي فاطمة عليان ابنة محافظة الجيزة المصرية، تغلبت بيديها وصنعت أملا يرقض وارءه الأسوياء كثيرا.



قالت فاطمة عليان بطلة العالم لرفع الأثقال من ذوي القدرات الخاصة: "أول بطولة لي كان عمري 14 عاما، وهي محلية حصلت فيها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وفي الخامسة عشر حصدت أيضا ألقاب الجمهورية كأصغر ناشئة ولا يوجد من ينافسني حتى وصلت إلى 82 كيلو في الرفع كانت بطولة فزاع حصدت المركز الأول وثالث كبار".



الصدفة وحدها قادت البطلة إلى هذه الرياضة الصعبة بعد مرورها بصعوبات نفسية تخطتها ومن وارئها يدفع الوالدان فاطمة إلى الأمام لتحصل على ألقاب محلية عديدة أوصلتها إلى بطولة العالم وتكريم من رئاسة الجمهورية بوسام هو الأعلى بقدر ما وصلت إليه.



أضافت فاطمة عليان: "والدتي هي مصدر قوتي، في إحدى البطولات كنت خائفة، استأذنت لدقيقة وحدة ذهبت لأحتضن أمي ورجعت، هذا يزيدني قوة ودافع، أما والدي يحب مشاهدتي ويحمسني في البطولات".



لقب عالمي خرج من رحم أحد الأندية المصرية الشعبية احتضن البطلة ووفر لها الإمكانيات المستطاعة لكنها استغلتها هي ومدربيها لحصد الالقاب.

أما كابتن محمد السيد مدرب فاطمة فقال: "أنا أرى أن الدعم بالنسبة لذوي القدرات الخاصة قليل بالكاد يكون منعم وليس موجه أدواتنا غالية جدا ومكلفة، نحن نحتاج إلى دعم كبير من اللجنة البارلمبية عندما تنظر إلى البار الذي يحمل 90 كيلو كلها منفردة وليس قطعة واحدة".



شاركت فاطمة في مسابقة فزاع الدولية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين وبرونزية، وتأهلت لنهائيات كأس العالم بالمكسيك سبتمبر الماضي سنة 2017 في رفع الأثقال لأصحاب القدرات الخاصة.



تربعت فاطمة على عرش العالم لذوي القدرات الخاصة بميدالية ذهبية لتقدم نموذجا للطموح والأمل لكل انسان واستطاعت أن تجسد الإرادة بيديها حاملة أثقال ذويها لتضعها في العالمية.



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