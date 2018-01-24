5 ملايين عاطل عن العمل في الدول العربية خلال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

توقع تقريرالعمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية إتجاهات 2018 أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية نحو 5 ملايين شخص وأن تبقى معدلات البطالة العالمية في 2018 مستقرة عند مستويات العام الماضي.



يبدو أن العام الجديد 2018 كذلك لن يكون العام الأمثل بالنسبة لشباب المنطقة الباحثين عن العمل، عام جديد يضاف إلى بقية الأعوام التي تبخرت فيها آمالهم بالحصول على وظيفة ما والعيش بكرامة، وهو ما كشف عنه تقرير اقتصادي متخصص توقع بقاء معدلات البطالة العالمية مستقرة في 2018 دون تغيير عن معدلات العام الماضي المقدرة بنسبة 5.6 % والتي تمثل نحو 193 مليون شخص عاطل حول العالم على أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية نحو 5 ملايين شخص.

وأثبتت منظمة العمل الدولية أن العجز في العمل اللائق لا يزال واسع الانتشارعلى الرغم من استقرار البطالة العالمية مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي حتى الآن لا يخلق ما يكفي من الوظائف.

المنظمة الدولية المعنية بالعمل دعت الدول والهياكل الحكومية والدولية إلى بذل جهود إضافية لتحسين جودة عمل شاغلي الوظائف وضمان تقاسم مكاسب النمو بالتساوي.



إلى جانب هذه التوقعات، بصيص من الأمل يلوح في الأفق مع توقعات أخرى تفاؤلية في نفس التقرير، تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الدول العربية مرشح للتحسن تماشياً مع حالة الانتعاش الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد نشاط القطاعات غير النفطية.

عبر الهاتف من القاهرة أ.د/ رشاد عبدو أستاذ الأقتصاد جامعة القاهرة رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

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