فرنسا ترفض إقامة جسر بحري مع بريطانيا بعد الانفصال

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أبدت فرنسا، رفضها لفكرة طرحها وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، بغرض بناء جسر عملاق عبر القنال الإنجليزي بعد انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن جونسون، الذي تزعم حملة الانفصال عن الاتحاد في استفتاء 2016، طرح فكرة بناء جسر على القنال بطول 35.2 كيلومتر، أثناء زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا.

وقدم جونسون لماكرون شروحا عن بعض أفكاره بشأن بناء معابر على القناة، وذكرت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي رد بشكل إيجابي.

وأكد وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، رفض الفكرة بشكل "لبق"، وقال "جميع الأفكار جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار، حتى الأفكار البعيدة المنال..نفق القنال يربط بالفعل بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في أوروبا".

وأوضح لإذاعة أوروبا 1 "لدينا مشروعات بنية تحتية أوروبية كبرى يواجه تمويلها صعوبة... لنكمل أولا المشروعات الجارية بالفعل قبل التفكير في أخرى جديدة".

وتطلب الأمر من بريطانيا قرنين من الزمان لقبول إنشاء القنال الإنجليزي الذي طرح فكرته ذات مرة إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت،على الرغم من كون الرابط البري محور المخاوف بشأن الهجرة غير المشروعة.

وغرد جونسون على تويتر "يعتمد نجاحنا الاقتصادي على البنية التحتية الجيدة والاتصالات الجيدة. هل يكون نفق القنال مجرد خطوة أولى؟".



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