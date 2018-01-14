انذار كاذب بقرب سقوط صاروخ بالستي في هاواي

أخبار الآن | هاواي - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنت سلطات هاواي السبت أن انذاراً صدر عن طريق الخطأ حذر سكان هذه الولاية الأمريكية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء في الملاجىء.

وفي تغريدات عدة أعلن حاكم هاواي ديفيد ايجي، والوكالة المحلية لإدارة الأحداث الطارئة، أن جزيرة هاواي الواقعة في المحيط الهادىء غير مهددة على الاطلاق بصاروخ بالستي.

المتحدث باسم مركز القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيط الهادىء "إن توجيه الرسالة جاء من طريق الخطأ" مضيفاً "أن ولاية هاواي ستوجه رسالة تصحيح في أقرب وقت ممكن".

ومعلوم أن أجواء التوتر قائمة أصلاً بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب تهديدات نظام بيونغ يانغ المتكررة باستخدام السلاح النووي.

وأكد عدد كبير من الأشخاص بينهم عضو مجلس النواب الديموقراطية تورسي غابارد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنهم تلقوا إنذارا على هواتفهم عبر نظام "امبر الرت" التابع لوزارة العدل الأميركية.

وجاء في الرسالة التي تلقاها سكان الجزيرة السبت قرابة الساعة الثامنة صباحا (18،00 ت غ) "صاروخ بالستي يهدد هاواي. احتموا على الفور في الملاجىء. الأمر ليس تدريبا".

من جهته، سارع المتحدث باسم مركز القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيط الهادىء إلى التأكيد أن المركز "لم يرصد وجود أي تهديد مصدره صاروخ بالستي يتجه إلى هاواي".

وتابع المتحدث قائلاً "إن توجيه الرسالة جاء من طريق الخطأ" مضيفاً "أن ولاية هاواي ستوجه رسالة تصحيح في أقرب وقت ممكن".

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