"طفل" يتسبب في أسوء حريق.. لم تشهده نيويورك منذ ربع قرن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قد يبدو لهو الأطفال بريئا وجميلا في غالب الأحيان، لكن غياب المراقبة في بعض الأحيان قد تؤدي لنتائج لا تحمد عقباها، وفي بعض المرات إلى كوارث وضحايا من البالغين والأطفال.. ففي غمرة الاحتفال بعيد الميلاد بنيويورك استيقظ سكان هذه المدينة الضخمة على ةقع خبر غير سار.. وهو اندلاع حريق بمبنى.. وتسببه في نقتل 12 شخصا من بينهم أربعة أطفال.

هذا الحريق الذي أقرت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك أنه الأسوء الذي تعرفه المدينة منذ ربع قرن.. كان المتسبب فيه صبي يلهو بموقد بالطابق الأول من المبنى.. شب أولا في الطابق الأول ثم سرعان ما امتد إلى الطوابق العليا.. وتفيد سجلات المدينة أن المبنى الواقع في حي "برونكس" يضم 26 شقة، وسبق أن حصل عن ست مخالفات لقانون البناء بسبب وجود جهاز معطل لكشف الدخان .. لكن لم يتضح أن هناك علاقة بين نظام حماية الحرائق وانتشار النار بالمبنى..

يذكر أن الحريق الأسوء في المدينة، كان في ملهى ليلي ببرونكس سنة 1990، حيث أدى إلى مقتل 87 شخصا داخل المكان نفسه، حيث لم يكن يتوفر على مخارج أو أجهزة الإنذار..

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