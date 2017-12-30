زعيم كوريا الشمالية يحقق ظهورا أقل في 2017

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أظهرت بيانات نشرتها وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، تراجع عدد المرات التي ظهر فيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال فعاليات علنية في 2017 مقارنة مع العام الماضي.

وطبقا لنتائج تحليلات التقارير الإخبارية لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، والبيانات الصادرة من وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، فإن عدد الأنشطة المعلنة للزعيم كيم بلغ 93 مرة من 1 يناير حتى 28 ديسمبر الجاري.

ويمثل هذا العدد حوالي 70 بالمئة فقط من عدد الأنشطة المعلنة للرجل في العام الماضي، والتي بلغت 133 مرة، وفق ما ذكرت الوكالة الجنوبية.

وارتفع عدد الأنشطة المعلنة لزعيم كوريا الشمالية من 151 مرة في عام 2012، إلى 212 مرة في عام 2013، وانخفض إلى 172 مرة و153 مرة و133 مرة في أعوام 2014 و2015 و2016 على التوالي.

وشكل عدد الأنشطة المعلنة للرجل في القطاع العسكري (41 مرة)، أي حوالي 44 بالمئة من إجمالي عدد الأنشطة المعلنة، مما يعكس اهتمام كيم بشأن زيادة القدرات النووية والصاروخية.

في المقابل، بلغ عدد الأنشطة المعلنة في القطاع الاقتصادي 25 مرة ليمثل، بنسبة لم تتجاوز 27 بالمئة.

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