نشر نحو مئة ألف عنصر أمن في فرنسا في عيد الميلاد

أخبار الآن | باريس - فرنسا -(وكالات)



أعلنت الداخلية الفرنسية، أنها ستنشرُ نحوَ 100 ألفِ عنصرٍ من الشرطة والدرك والجيش؛ لتأمينِ احتفالاتِ عيدِ رأسِ السنةِ الجديدة 2017 فى جميعِ مدنِ البلاد، وأضافت الداخلية أن الخطةَ الأمنية ستأخذ فى الحسبان الهجمات بواسطةِ السياراتِ والشاحنات مثلما حدثَ فى نيس وبرلين مؤخرًا، موضحة أن كتلاً من المتاريس الإسمنتية وحواجز أخرى يتم وضعها أمام بعض المبانى والمتاجر والمناطق السياحية التى يتوقع أن تستقطب عددًا كبيرًا من المحتفلين والشباب.



وأوضحت الداخلية أن طوال عطلة نهاية الأسبوع سيتم نشر نحو 36 ألفًا من الدرك و60 ألفًا من الشرطة، بالإضافة إلى 7 آلاف جندى تابعين لعملية "الحارس"؛ وذلك من اجل تأمين الأراضى الفرنسية لا سيما المناطق الحيوية والمكتظة مثل جادة الشانزيليزيه الشهيرة التى من المنتظر أن تستقبل خلال الاحتفالات أكثر من نصف مليون شخص، وكانت أجهزة الأمن الفرنسية قد أعلنت أنها أوقفت بشكل احترازى بعض العناصر التى يشتبه فى تخطيطها للقيام بهجمات إرهابية خلال عيد رأس السنة، بينهم أشخاص مقربون من شبكات متطرفة.

ويأتى هذا الانتشار الأمنى المكثف بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التى ضربت فرنسا خلال عامي 2015 و2016 والتهديدات الأمنية التى أطلقها تنظيم "داعش" الإرهابى بسبب مشاركتها فى الحرب على الإرهاب فى إطار التحالف العسكرى الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى سوريا والعراق.

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