الشرطة الأسترالية: حادث دهس متعمد في ملبورن

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قالت الشرطة الأسترالية إن سيارة دهست بشكل متعمد، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، عددا من المواطنين في مدينة ملبورن. وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة الأسترالية أن عملية الدهس تسببت بإصابة العشرات الذين يتم التعامل معهم في مستشفيات ملبورن. وقالت مصادر إعلامية إن بين الإصابات حالات خطيرة. وشهدت مدن أوروبية وأمريكية خلال الأشهر الماضية سلسلة عمليات دهس حمل أغلبها طابعا إرهابيا.

وقالت شرطة فيكتوريا فى بيان لها "إن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث فى شارع فليندرس بين شوارع اليزابيث وسوانستون، حيث اصطدمت سيارة بعدد من المارة"، مشيرة إلى أن الشرطة تطلب من شهود العيان التوجه إلى مركز شرطة غرب ملبورن فى 313 سبنسر ستريت، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

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