مؤتمر دولي في دبي يبحث تمكين المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

انطلقت يوم الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الثاني والعشرين للقياديات في دبي، حيث يصادف يوم المرأة العالمي.

وتشارك في المؤتمر الذي يُعقد على مدار يومين، قيادياتٌ وصانعاتُ قرار، ويهدف إلى تمكين القياديات في المجتمع، وفتح آفاق جديدة أمام ريادة المرأة خلال عام ٢٠١٩.

ويعد المؤتمر فرصة مهمة لتوحيد جهود التنظيم والعمل من أجل تحقيق استدامة التطوير وبناء الخطط العالمية لتمكين المرأة، وتعزيز حضور الكوادر النسائية الإقليمية والدولية لتطوير الشراكات ودعم دور المرأة الجوهري في منظومة القيادة والإدارة.

ويناقش المؤتمر كيفية تمكين المرأة من قيادة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، واستكشاف أبعاد القيادة والمعرفة التي تدعم المرأة وتمكنها من الوصول إلى المناصب الدولية، كما يركز الضوء على تجارب أهم القياديات في ريادة الأعمال.

ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثات والقياديات، يأتي في مقدمتهن الدكتورة أنا دوليدز، سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية - جمهورية جورجيا، وليلي فريدون الكاتبة، الخبيرة ومستشار التطوير المهني، والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، مدير إدارة الرعاية والدمج الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع، وحنان بن خلوق، رائدة الأعمال، وخبيرة تطوير رأس المال البشري، وعاتكة يوسف ملا الناشطة الإعلامية في التوعية بالتوحد، ود.رفعة اليامي، نائب عميد كلية الشرق العربي من المملكة العربية السعودية.

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