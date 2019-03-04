أول مركز في العراق لتمكين ومساعدة النازحين

أخبار الآن | الموصل - العراق (خاص)



بعد أن تنفست الصعداء وتحررت من احتلال داعش، افتتحت وزارة الهجرة العراقية في مدينة الموصل، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية أول مركز لتأهيل وتمكين العائدين من أصل ثمانية مراكز، ستساهم في عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية لتعود الحياة إلى الموصل من جديد.

عوائل فُجرت منازلها، وأخرى قتل ذويها، لا تجد من يعيلها كي تعود لمناطق سكناها، مراكز إعادة التمكين تمنحهم فرص عمل تأخذ بأيديهم للعودة والإستقرار في مدنهم.

خوفا من تهديد داعش، توفي زوجها وهي اليوم تدخل ضمن هذا البرنامج، لتتخلص من برد الخيم وضنك العيش في المخيمات، وتطوي صفحة مأساوية، وتعيش في كنف مدينتها بين أقربائها وجيرانها.

ومن الممكن أن تعود مئات العوائل المستفيدة من برنامج التمكين إلى بيوتها بعد أن أنهكتهم ويلات الحرب ومآسي مخيمات النزوح، لتحتضن الموصل أبنائها مرة أخرى وتدب الحياة فيها.

المزيد: