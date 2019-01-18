أول زراعة رئة في لبنان والمنطقة.. وهبها الحياة قبل وفاته

أخبار الآن | بيروت - لبنان (ماريا الفحل)

شهد لبنان يوم الأربعاء الماضي، إنجازاً طبياً على الصعيد المحلي والعربي من خلال عملية زراعة رئة تكللت بالنجاح .. الواهب شخص توفي قبل أيام من زراعة رئته في جسد إمرأة أربعينية كانت على وشك الموت، فوهبها الحياة مجدداً.

بصيص أمل لمرضى الرئة الذين استنفذوا سائر الخيارات العلاجية فللمرة الاولى في لبنان أجرى المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت عملية جراحية لزرع الرئة لمريضة كانت تعاني من التليّف الكيسي في مراحله النهائية، ما أجبرها على ملازمة منزلها خلال العامين المنصرمين والإعتماد على علاج الأوكسجين التكميلي.

العملية التي دامت حوالى السبع ساعات تطلب إجراؤها مشاركة فريق من اختصاصات متعددة في المستشفى.

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال عسان حاصباني زار السيدة التي خضعت للعملية في المستشفى مؤكدا أن هذا الحدث وضع لبنان بالطليعة في التقدم الطبي.

وقد أكد الطبيب المشرف أن إجراء هذه العملية تحثّ الجميع على بذل المزيد من الجهود لابتكار العلاجات المتطوّرة وتمنى أن تعمم فكرة وهب الأعضاء في المجتمع لإنقاذ حياة المرضى.





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