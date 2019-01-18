الإمارات تواصل مساعدة النازحين في لبنان

أخبار الآن | بيروت - لبنان (صحف)

أطلقت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة ببيروت المرحلة الثانية من "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2019"

لتوفير المؤن الغذائية والبطانيات والمدافئ والمازوت والملابس والخيم لعدد من المناطق التي تضررت بشكل كبير جراء الأحوال الجوية السيئة التي تعرض لها لبنان لاسيما المناطق الشمالية منها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية في مقر السفارة باليرزة في بيروت بحضور بيار بو عاصي وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني و معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين واللواء محمد خير الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وجورج كتاني الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ونائب ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمانويل جينياك.

وتأتي "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2019" على وقع التي أطلقتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة 18.4 مليون درهم - ما يعادل 5 ملايين دولار.

وقال الشامسي "تزامناً مع النداءات العاجلة التي أطلقها المعنيون في لبنان نتيجة العواصف التي ضربت مخيمات النازحين السوريين وسببت خسائر فادحة سارعت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية إلى إعلان حملة إنسانية عاجلة لتوفير المؤن الغذائية والبطانيات والمدافئ والمازوت والثياب وكذلك الخيم التي تضررت بشكل كبير في عدد من المناطق وهناك عمل دؤوب من أجل توفير الأدوية".

‌‎وأضاف أن "في حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين ‌‎السوريين - شتاء 2019" نتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات المعنية لاسيما وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين وأيضاً هناك جهات وشركاء وجمعيات يتم التعامل معها للوصول إلى كل بقعة ومنطقة وقرية ومخيم وعلى رأس هذه الجهات مفوضية شؤون اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر اللبناني وهيئة الإغاثة والمساعدات الاجتماعية في دار الفتوى.

‌‎وأوضح أنه إلى جانب مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية - التي عودتنا دائما على بلسمة الجراح وصناعة ثقافة الإنسان لتعزيز الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لمساعدة اللاجئين السوريين - تشارك في هذه الحملة "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" و"جمعية الشارقة الخيرية" و"جمعية الأعمال الخيرية".

وقال إن الحملة بدأت بصورة عاجلة في منطقتي عكار وعرسال وسنستكمل توزيع المساعدات في بقية المناطق وفق الخطة الموضوعة والتي تستهدف جميع الأقضية.

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