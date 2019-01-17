القبض على متسلل بزي عسكري للحدود اللبنانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تمكن الجيش اللبناني الخميس من ضبط وتوقيف مشتبه به تسلل للحدود اللبنانية بزي عسكري إسرائيلي

وتم إلقاء القبض على المشتبه به في مدينة صور، جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

حيث تسلل بزي الجيش الإسرائيلي، إلى بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، ومعه صندوق، إلا أنه فوجئ ببعض الأهالي، حتى فر هارباً، تاركاً الصندوق وأوراقا ثبوتية، باللغة العبرية.

إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش، بياناً أوضحت فيه، أنه "بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأميركي "COLIN EMERY" متخفياً في أحد أحياء صور".

وأكدت أنه تم توقيفه بعد الاشتباه بدخوله بتاريخ 15/ 1/ 2019 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.



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