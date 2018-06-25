قائد الكتيبة 101مشاة درنة: دخول درنة الليبية من جميع المحاور

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (خاص)

في اتصال هاتفي خاص مع النقيب محمد ابسيط قائد الكتيبة 101 مشاة درنة، أشار فيها لأخبار الآن أن القوات الليبية دكت آخر معاقل الارهابيين الذين قاموا بزعزعة الاستقرار في المدينة، مؤكدا دخولها من الاتجاهات كافة.

كما أكد النقيب ابسيط السيطرة على جميع المقرات الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في درنة. باستثناء كيلو متر مربع واحد، يجري التعامل مع الارهابيين فيه، وسيتم تحريره خلال أقل من عشر أيام.

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