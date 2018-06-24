الجيش الوطني الليبي يحاصر آخر معاقل القاعدة في درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (وكالات)

يواصل الجيش الوطني الليبي عملياته العسكرية في آخر معاقل تنظيم القاعدة وسط مدينة درنة، ووفق مصادر عسكرية، فإن عددا من المسلحين يتحصنون داخل حي المغار ذي الأبنية القديمةن فيما سلم آخرون أنفسهم بعد محاصرتهم داخل أبنية كانوا يختبئون داخلها.

اقتحمت قوات الجيش الوطني الليبي، آخر معاقل وأوكار الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة شرق البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، وتمكنت قوات الجيش الليبي، من تحرير حر شيحا الشرقية والقلعة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية في مدينة درنة. وكان بهاء الكواش، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، قد أكد أن المنظمة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المدنيين في درنة، وتوعيتهم بمخاطر مخلفات الحرب عبر "غرفة طوارئ"، وذلك بالتزامن مع المعارك التي يخوضها الجيش الليبى لتحرير المدينة من الإرهابيين.

وأضاف الكواش، في تصريحات صحفية، أن الهلال الأحمر الليبي يعمل توزيع المساعدات الغذائية على أهالي درنة، متابعا أنه تم توزيع نحو 1000 حقيبة غذائية على المدنيين، موضحا أن المنظمة الأهلية تقوم بحصر نازحي المدينة الساحلية عبر غرفة الطوارئ، مضيفا أنه تم رصد عدد كبير من العائلات عادت إلى درنة، وعدد آخر مازال خارجها ينتظر انتهاء المعارك للعودة إليها، وأشاد الكواش بعمل الهلال الأحمر سواء للمدنيين داخل درنة أو خارجها، موضحا أن دخولهم درنة، رغم المعارك الدائرة، جاء استجابة للوضع الإنساني، وتلبية مطالب الأهالى.

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