الجيش الوطني الليبي يسيطر على منطقة شيحة الغربية

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (وكالات)

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي السيطرة الكاملة على منطقة شيحة في مدينة درنة شمال شرقي البلاد بعد طرد الارهابيين منها.

واقتحم الجيش شيحة التي تعد آخرَ معقل في المدينة لمسلحي ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة ، ذراع ِ تنظيم القاعدة، وتقوم وَحداته بتمشيط المنطقة بحثا عن فلول التنظيم وتطهيرها من الالغام والعبوات الناسفة .

وتعد منطقة شيحة الغربية من أهم مناطق مدينة درنة وواحدة من آخر 3 مناطق تبقت للجماعات الإرهابية المتحصنة بين السكان في أحياء شيحة الشرقية والمغار ووسط البلاد.



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