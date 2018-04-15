اختتام فعاليات كأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالقاهرة

أخبار الآن - القاهرة - مصر- رمضان المطعني (خاص)

اختتمت فعاليات كأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية بالقاهرة بالتزامن مع اليوبيل الفضي لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والتي تحتفي بنسختها ال25.

نفير ومقبل الفريد و خير وشكلان اخناتون و مؤيد أخناتون و دواح وزعفران ألقاب خيول خاضت سباق كأس رئيس دولة الأمارات للجياد العربية الأصيلة بالقاهرة الذي تقدر قيمته المالية حوالي نص مليون جنيه مصري هي معادلة بين الفارس والجواد والمدرب لحصد الكأس .

ويقول رمضان ثابت الفائز بكأس رئيس دولة الامارات لسباق الخيل :

نحن نجهز الخيل ونحضره للسباق وهذا العام على مدار العام كونه سباق ومهرجان سنوي .



اما مالك الجواد الفائز بالكاس محمد شبراوي سعفان فيضيف:

هذا شئ عظيم أن الأمارات تدعم هذه الانشطة في مصر نسأل الله لهم التوفيق ونحتاج الى دعم أكثر .

شوط رابع هو الأهم بين ستة أشواط يخوضها المتسابقون بمشاركة 11 جوادا لمسافة 1600 متر وتبلغ قيمة جائزته 250 ألف جنيه مقدمه من دولة الامارات التي حرصت على أن ينطلق السباق من القاهرة ثم بلدان أخرى.



ويقول فيصل الرحماني المشرف العام للمسابقة ان:

سلسلة كأس رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة أحد مباردات الدولة بمهرجان الشيخ منصور بن زايد هذه تمثل وتدعم وتعيد سلالة الخيل العربي حول العالم هذه السلسلة تبدأ بمصر وتنتهي بالسعودية

نسخة هذا العام من السباق تكتسب أهمية كبرى لإقامتها في عام زايد المؤسس لمسيرة الكأس الغالية والتي شهدت تطورا كبيرا في انطلاقتها بالقاهرة .

ويضيف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل فليكس يوسف سرحان ان

الشوط الرئيس العام الماضي كان هناك 8 جياد وهذا العام 11 جواد هذا تطور في اقتناء الجواد العربي وفي زيادة ملاك الخيول وهذا يرجع إلى تشجيع دولة الأمارات .

الكأس تعد من أهم وأكبر السباقات بعد أن حولت أنظار العالم نحو الخيل العربي بفضل الاهتمام والدعم الذي حظيت به من الامارات منذ النسخة الأولى قبل 25 عاماً.

كأس رئيس دولة الأمارات في نسخته الخامسة والعشرين انطلق من القاهرة وسيمر بعشر عواصم أخرى حول العالم تخليدا لذكرى الشيخ زايد رحمه الله واهتماما بالخيل العربي الأصيل وسلالاته من دولة الأمارات .



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