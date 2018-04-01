المرأة اللبنانية تنافس الرجل على مقاعد مجلس النواب

أخبار الآن | بيروت - لبنان - تريسي أبي انطون



مئةٌ وإحدى عشر مرشحة للانتخابات النيابية للعام 2018، خمسٌ وثمانون مرشحة مثبتة في اللوائح الانتخابية؛ أرقام مميزة لن يكون من السهل تجاوزها في صناديق الاقتراع، لاسيما بالاستناد إلى عدد الناخبات الذي تجاوز نصف المقترعين في الدورة الانتخابية للعام 2009. فهل ينصف القانون الانتخابي مرشحات المجتمع المدني وتخرق نساء مستقلات جدار التوريث السياسيّ.



فيكتوريا خوري ناشطة اجتماعية ومرشحة إلى الانتخابات النيابية ترى ان انتخابات البرلمانية لسنة 2018 ستلعب بها المرأة دولا فاعلا و مفصلياً

وفيما يرفض النواب اللبنانيون اقرار الكوتا النسائية، بدت قليلة أعداد النساء على اللوائح الحزبية، ويشعر بعض النواب المرشحون مجددا بوهرة هذه الأعداد، لاسيما أولئك الذين تنافسهم نساء على المقاعد نفسها.

النائب زياد أسود مرشح للانتخابات النيابية يحبذ دخول المرأة اللبنانية العمل السياسي بهذه الترشيحات إحدى وعشرون مرةً تمثلت المرأة في الندوة البرلمانية بشخص عشر نساء بعضهن اعيد انتخابهنّ، فهل ستحقق انتخابات 2018 حجم تمثيل نسائي وازن؟ سؤال برسم الناخبين.



زينة خوري مرشحة إلى الانتخابات النيابية ترى أنه من حق المرأة اللبنانية منح الجنسية على الاقل لأولادها كما هو حال المرأة في مختلف انحاء العالم يذكر أن لبنان يحتل المرتبة مئة وثمانين عالميا، وخمس عشرة عربيا في نسبة مشاركة النساء في البرلمانات، على أمل أن تتغير الأرقام بعد استحقاق 6 أيار الانتخابي.





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