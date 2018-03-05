"غرين ايديا" مشروع يولد على يد شاب يمني رغم الصعوبات

أخبار الان |عدن- اليمن -مازن الشعبي ( خاص )

رغم الظروف التي يعيشها اليمنيون وقلة الامكانيات المتاحة ابدع الشاب اليمني كامل عبد المجيد في ابتكار مشروع جديد لانتاج الديزل الحيوي ويظفر ببراءة اختراع

رغم كل الصعوبات والظروف التي تحيط باليمن إلا أن إبداع الشاب كامل عبدالمجيد تفجر في مدينة عدن فابتكر مشروع "غرين آيديا" لإنتاج الديزل الحيوي، لينال به أفضل براءة اختراع في اليمن .

ذهبنا إلى منزله وأمامنا وَقَفَ كامل عبد المجيد يستعرض ما أنجَزَهُ مِنَ العمل وتحدث إلينا بقوله: مشروع غرين ايديا سنتر جاءت فكرته عام 2014 بإنتاج الديزل الحيوي عندما تخرجت من الكلية وبعدها تابعت تقرير في أحد البرامج الوثائقية عن إنتاج الديزل الحيوي فبدات أعمل دراسات بعد تخرجي من الكلية وعزمت على عمل المشروع هذا، وفي عام 2016 حصلت على فرصة مع منظمة صناع النهضة وتم تمويلي بتتفيذ الفكرة وحصلت على أفضل فكرة ودراسة جدوى.

في معمله الذي يبدوا متواضعا أحْضَرَ كامل هذه المُعِدَّاتِ ومواد أخرى لِيَنْبَعِثَ منها هذا الإبتكار، و قامَ بتقديمِ هذا المشروعِ الاستثماري لإنتاجِ الديزل الحيوي والجلسرين، في إبداعٍ وُلِدَ مِنْ رَحِمِ مُعاناةِ سُكّانِ مدينةِ عَدَنْ مِنْ أزمةِ النِفطِ ومُشتقاته.

وحول الصعوبات التي واجهها في اختراعه يضيف كامل بالقول: الصعوبات التي واجهتنا هي كثيرة جداً، ولكن لم أتوقف عن الابتكارات وعن اجتهادي. و بالنسبة لمعملي الخاص، في الوقت الراهن توقف، فيما فكرة المشروع لاتزال قائمة وأنا مستمر بالبحث عن شريك حتى نتعاون في استمرارية العمل ومتطلبات تشغيله.

بعد ذلك التقينا برفيق درب كامل وصديقه الأقرب الشاب حكم بانافع وأخبرنا عن المبتكر كاملاً وقال: صديقي كامل إنسان مجتهد وطموح ويحب دائما ان يبتكر أشياء جديدة في البلد، فرغم الضروف التي تواجهه وتعرقله إلا أنه ملتزم ومجاهد وصبور

كامل الذي أكْمَلَ دراسَتَهُ في كُلّيةِ الهندسةِ بِجامِعةِ عَدَنْ يَعمَلُ وفقَ إمكانِياتِهِ المتواضِعة في مَشغَلِهِ هذا، يقولُ أنَّ لَدَيهِ القُدرةَ على تقديمِ العديدِ مِنَ الاختراعات، حيثُ يَعملُ على تطويرِ ابتكاراتٍ أخرى، مِنها ما بَقيَ مَخفِيّاً بِلا تسويق، ومنها ما ظَهَرَ للعَلَنِ كَمشروعِ (غيرين آيديا) والذي نالَ به أفضَلَ بَراءةِ اختراعٍ في اليمن.

وقبل مغادرتنا لمعمله اختتم كامل حديثه إلينا وقال: لدي ابتكارات عديدة والحمدالله، لكن كمرحلة أولى اتمنى أن أستكمل الخطوة الأولى و هي مشروع "غرين آيديا" لإنتاج الديزل الحيوي، ليكون منطلقا لبقية الافكار التي سأقوم بتتفيذها.

يَسعى هذا الشابُ المُختَرِعُ لِتَجميعِ أفكارِ وإبداعاتِ الشبابِ وتحويلها لمشاريعَ بيئيةٍ تَعودُ بالنفعِ على الجميع، لتحقيقِ خِدمةٍ مُجْتَمَعيّة، والمساهمةِ في حَلِّ أزمةِ المُشتَقّاتِ النفطيةِ التي تَسَبَبَتْ بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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