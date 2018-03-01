تفجير المنازل.. وسيلة الحوثيين للتهجير القسري

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

أكد مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العليي، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي.

وفي ندوة نُظِمت لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، قال العليي إن عملية تفجير منازل المخالفين سياسياً ومذهبياً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً، تعد من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسي ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم.

وأَضاف "إن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأشار العليي إلى أن التهجير القسري يتم إما مباشراً عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهذا ما تقوم به المليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن".

وأوضح أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وارهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتاً إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.

معنا من الرياض مانع المطري المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمني

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