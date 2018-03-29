مطار رفيق الحريري يستقبل طائرة الإمارات الأيرباص أي380

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (تريسي ابي انطون)

لأول مرة في تاريخه ..استقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة الإمارات الأيرباص أي380 لمرة واحدة فقط يوم 29 آذار، وتتعاون الناقلة مع الهيئات المسؤولة لدراسة مدى استيعاب المطار وجهوزيته لاستقبال الطائرات العملاقة في المستقبل.

حطت السوبر جامبو في لبنان، لأول مرة في تاريخ طيرانها بعد إجراء دراسات تؤكد أن مطار رفيق الحريري الدولي قادرٌ على استقبال الطائرة العملاقة ذات الطابقين. طائرة الايرباص A380 التابعة لطيران الإمارات استقبلت بحسب التقاليد برشاشات المياة لتشكل حدثا بارزا وانجازا تاريخيا لصناعة الطيران المدني في لبنان.

والآن ننتقل ألى جولة في داخلها

هذه الطائرة التي دخلت الخدمة لأول مرة ضمن أسطول طيران الإمارات منذ عشرة أعوام، غيّرت مفهوم السفر حول العالم، فهي تتسع لخمسمائة وتسعة عشر راكبا وتقدم خدمات مميزة لركابها من بينها الاجنحة الخاصة والصالون الجوّي مع نظام متقدم للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوّي.

على متن رحلة AK957، سافر 517 راكبا منهم من حجز خصيصا لكي يكون على متن هذه الطائرة المميزة، وهذه الرحلة التي تؤشّر إلى عمق العلاقات بين دولتي الأمارات العربية المتحدة ولبنان.

السفير الإماراتي في لبنان

حمد سعيد سلطان الشامسي اكد ان هذه الرحلة رحلة تاريخية تجسد العلاقة مابين البلدين والشعبين الشقيقين واتمنى لهذه الرحلة بعد توسعة المطار تكون رحلة ثابتة ودائما الرحلة والتواصل بين الوفدين نتائجها ايجابية على الشعبين الشقيقين وعلى السياح ايضا

وعبر وزير النقل والأشغال اللبناني

يوسف فنيانوس عن سعادنه الكبيرة بهذا الانجاز وثمن دور المديرية العامة للطيران المدني واجهزة الامن واكد على عهمق العلاقات بين الامارات ولبنان وهو مؤشر ممتاز

لبنانيون كثر يعملون ضمن طاقم الخدمات الجوية لطيران الإمارات الذي سيتمكن منذ الآن من تسمية مطار بيروت مطارا بديلا لوجهته الأساسية عند الضرورة.

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