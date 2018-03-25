القبض على 3 سوريين بجرم الانتماء لداعش و"النصرة" في لبنان

أخبار الآن | بيروت - لبنان (صحف)

ألقت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان القبض على ثلاثة سوريين بجرم الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وقال الأمن العام في بيان انه "تم توقيف شخصين سوريين بناء على طلب من المحكمة العسكرية بجرم الانتماء إلى "النصرة" ومشاركتهما في الهجوم على مراكز الجيش في عرسال.

كما تم القبض على سوري يدعى (تاج الدين ر.) بجرم القتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في لبنان، وقيامه بقتل جنديين من الجيش اللبناني، وخطف إثنين آخرين، خلال أحداث آب 2014.

وأشار البيان إلى أن "الموقوفين اعترفا بما نسب إليهما وسلما إلى المراجع المختصة".

وسبق ان القت السلطات اللبنانية القبض على سوريين متهمين بالعمل لصالح تنظيمات ارهابية، أو بتهم اخرى كترويج المخدرات والسرقة والقتل والسطو والدخول بشكل غير شرعي الى الاراضي اللبنانية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

وفي ساق آخر عثرت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، السبت، في جرود بلدة عرسال شرق لبنان، على 25 عبوة ناسفة ومجموعة من الذخائر تعود لمخلفات التنظيمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، 'عثرت دورية من مديرية المخابرات في جرود بلدة عرسال - محلة وادي الخيل، على 4 عبوات دولاب زنة كل واحدة منها 20 كيلوغرام، 16 عبوة رمانات يدوية، 5 عبوات قذيفة هاون عيار 81 ملم، 50 حشوة دفاعية مذنبة، و2 شهاب مذنبة، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، التي كانت موجودة في تلك المنطقة'.

وتولى 'فوج الهندسة في الجيش إجراء اللازم'، حسب البيان.

وكان الجيش اللبناني حرر جرود لبنان الشرقية من المجموعات الإرهابية في نهاية أغسطس(آب) الماضي.

اقرا ايضا

قتلى وجرحى في انفجار تبناه داعش في افغانستان