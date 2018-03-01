مسؤول أممي لأخبار الآن: تطور عربي إيجابي في مجال حقوق المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوقِ الإنسان على ضرورةِ المساواةِ بينَ المرأةِ والرجل والإعترافِ بحقوقها الإنسانية الأساسية، وإزالةِ كافةِ أشكالِ التمييز ضدها في المجتمعاتِ العربية.

وقال الممثلُ الإقليمي للمفوضِ السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور عبد السلام سيد أحمد، قال لإخبار الآن إن اتخاذَ تونس ولبنان والأردن والمغرب تدابيراً وتشريعات تحدُ من العنفِ ضدَ المرأة، هي محلُ ترحيبٍ بالنسبةِ للمفوضية، كما أشادَ بالتدابيرِ الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مجالِ حقوقِ المرأة.

يقول الدكتور عبد الباسط سيد أحمد لأخبار الآن: "حقوق المرأة، هناك المسألة الأهم المتعلقة بالمساواة، باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نحتفل بذكراه السبعين هذا العام، يعطي الحقوق متساوية للمرأة والرجل، سواء كان ذلك في مسألة المشاركة في الرأي العام أو مساءل تتعلق بالحقوق الخاصة للطرفين، على سبيل المثال الأسرة والزواج والطلاق وغير ذلك، هذه الجزئية المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائلة والاسرة هناك تمييز في ذلك بين المرأة والرجل في بعض البلدان، بالرغم من موجود الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة في بلدان المنطقة كافة، هناك بعض التطورات الإيجابية في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال، التدابير والتشريعات التي تحد من العنف ضد المرأة اتخذتها تونس ولبنان والأردن والمغرب، هناك أيضا تدابير إيجابية حدثت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، كل تلك المساءل إيجابية لحقوق المرأة، لكن يبقى سيد الموقف التمييز ضد المرأة في اكثر من بلد، بالرغم من أن غالبية بلدان المنطقة العربية صادقت على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع بعض التحفظات، وحتى هذه التحفظات لا تزال شائكة بين الحكومات والتنظيمات النسائية ونحن كمفوضية نطالب بإزالة هذه التحفظات".

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