جهاز شفط الدهون بالليزر لا يناسب من لديهم سمنة مفرطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

شفط الدهون بالليزر تعد تقنية حديثة فى مجال إزالة الدهون من الجسم وتعمل على تحسين شكل الجسم بشكل عام.

تعد عملية شفط الدهون بالليزر عملية غير جراحية لا تحتاج لتخدير كلي، ويتم بها استخدام جهاز لإطلاق أشعة الليزر، فتقوم بتفتيت طبقة الدهون تحت الجلد، فتتحول الدهون من الصورة الصلبة إلى الصورة السائلة مما يسهل عملية الشفط، كما يقوم الليزر بشد الجلد بشكل طبيعي نتيجة تحفيز الخلايا على إنتاج الكولاجين.

إلتقينا بإستشاري الجراحة التجميلية الطبيب مروان الزرعوني، الذي تحدث لنا عن تقنية شفط الدهون بالليزر وأفادنا بالتالي:

يتم إجراء العملية لتحسين شكل الجسم العام، أو تحسين شكل مناطق معينة بالجسم، كالبطن والأرداف والذراعين، وليس لفقدان الوزن، ويقوم العديد من الرجال بإجراء شفط الدهون بالليزر للحصول على شكل بطن رياضي عن طريق إبراز عضلات البطن.

هذا إلى جانب أنه يصلح لمن لديهم سمنة متوسطة أو حتى للأجسام النحيفة بهدف صقل الجسم وتشكيله ولا يصلح لعلاج السمنة المفرطة، ويتم ذلك تحت تخدير موضعي.

هذه العملية مناسبة لجميع المراحل العمرية، لكن ينبغى فقط كما هو الحال مع أي عملية جراحية عدم وجود أمراض في منطقة العملية، ويمكن علاج جميع المترهلة والمناطق الممتلئة بالدهون غير المرغوب فيها.



يمكن أيضا إجراء عملية شفط الدهون بالليزر في منطقة واحدة في الجسم أو عدة مناطق مختلفة، ولكن يتم إجراء العملية لكل منطقة على حدى، وتصلح العملية لمنطقة البطن والأرداف والذراعين والفخذين والصدر والرقبة.

وأوضح الطبيب أن تفتيت الدهون بالليزر ليس مصمما لعلاج البدانة المفرطة، ولكن يمكن إستعماله مع عملية الشفط لمعالجة منطقتين ضخمتين أو أكثر عند الشخص ذو الوزن الزائد و يجده من الصعب جدا خسارة الوزن، حيث يطلب من الشخص ذو البدانة المفرطة استعمال تحليل الشحم بالليزر، و لكن ينصح الشخص دائما بمحاولة خسارة الوزن أولا بوسائل أخرى.

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