منافسة عالمية في مهرجان القاهرة السينمائي 2018

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (خاص)

يستكمل مهرجان القاهرة السينمائي أعماله لليوم السادس على التوالي وتقديم عروضه السينمائية، وحافظ المهرجان طوال تاريخه على التألق الثقافي، وحضور أبرز الفنانين المصريين والعرب.

أربعون عاما على انطلاق مهرجان القاهرة السنيمائي الذي يشارك فيه هذا العام مجموعة متنوعة من الفنانين وصناع السنيما حول العالم، إلا أن هذه الدورة تحمل في طياتها أحلاما وآمالا كبيرة.

الفنان المصري حسين فهمي يقول: "هناك أفلام جيدة مشاركة في هذه الدورة بالإضافة إلى لجنة تحكيم بها أسماء مهمة، توجد مشاركات مصرية متقدمة وكنا في دورات سابقة لا نجد أفلاما تليق بأن تقدم للجنة التحكيم".

محمد حفظي – رئيس مهرجان القاهرة السنيمائي يقول: "توجد أفلام عربية من تونس والمغرب والسعودية مشاركة في مسابقة آفاق السنيما العربية 6 عربية و 2 من مصر، بمجموع 13 فيلم عربي في أقسام المهرجان المختلفة".

تجربة مهمة وجديدة يخوضها القائمون على المهرجان هذا العام، في ظل مشاركات دولية وعربية، حتى وإن كانت الأخيرة ما زالت تبحث عن تطلعاتها العالمية، من خلال استغلال الأدوات المتاحة للصناعة، كما أن السنيما الخليجية والسعودية خاصة دأبت على العمل والشراكة مع ذوي الخبرات للوصول إلى منتج منافس.

عبدالإله الأحمري – المدير التنفيذي لإحدى شركات صناعة الفيلم السعودي، يقول: "تطوير السنيما يبدأ من المحتوى الكتابي الجيد والتكنولوجيا وهي تنقص السنيما السعودية لكننا نعمل على تطويرها مع القطاع الخاص والحكومة، سنأخذ وقت في تطوير محتوى الكتابة والصناعة، لكن التكنولوجيا فهي في تطور مستمر وليست ببعيد عنا".

نجيب حسن – الممثل التونسي يقول: "الابتعاد عن التقليد يصنع سنيما تنافس العالمية ويجب أن نحكي القصة العربية من خلال الأفلام من المؤكد أن هناك عراقيل ستكون أمامنا ولكن مع التجارب سيصعد المستوى تدريجيا".

الدورة الأربعون شهدت إقبالًا غير مسبوق من منتجي وموزعي الأفلام والمشروعات، حيث استقبلت 2351 طلبًا للمشاركة، منها حوالي 2200 طلبًا صحيحًا يستوفي شروط التقدم، بين أفلام طويلة وروائية وتسجيلية وقصيرة، كما أن ملتقى القاهرة السينمائي والمخصص لدعم المشروعات تلقى طلباتِ 110 مشروعًا لأفلام قيد التنفيذ أبدت رغبتها في الوجود ضمن الملتقى.



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